Así se jugará la Final de la Copa Libertadores

Se llevó a cabo la primera Semifinal de la Copa Libertadores 2025, entre el Flamengo y el Racing Club, el cual concluyó en un 0-0 y con un marcador global de 1-0 a favor del equipo brasileño, metiéndolo en la última lucha por la gloria eterna de CONMEBOL.

Un invitado de dos

Con la victoria del equipo Carioca ante los argentinos, quedó definido uno de los dos boletos rumbo al Estadio Monumental de Lima, el cual recibirá la gran Final de la Copa Libertadores 2025 el próximo 29 de noviembre. Cabe señalar que esta no será la primera vez que el Monumental recibe una final de este calibre, pues ya recibió la edición del 2019.

Del otro lado de la llave están el equipo de Palmeiras y LDU Quito, quienes disputarán el partido de vuelta en el Allianz Parque y que llegan con una emocionante y sorpresiva victoria del equipo de Ecuador de tres goles contra cero, en el partido de Ida.

En el juego de Ida disputado en Ecuador, los locales se impusieron con contundencia ante los brasileños, los cuales llegaban al compromiso como el favorito de la llave. En caso de concretar su victoria, la Liga Deportiva de Quito llegaría a una Final de la Libertadores 17 años después.

Por su parte, los brasileños buscarán la hazaña de remontar un fatídico y contundente 3-0, aunque ahora, el equipo contará con su afición respaldando desde el minuto uno y en esta ocasión desde su estadio.

Expectativa máxima por la gran final en Lima

El conjunto dirigido por Filipe Luis ha demostrado una sólida defensa durante todo el torneo, siendo uno de los equipos menos goleados de la Copa Libertadores 2025. Su pase a la Final consolida el dominio del fútbol brasileño en Sudamérica, y los aficionados del “Mengão” ya sueñan con sumar un nuevo título continental que aumente su prestigio internacional.

Con el Flamengo ya instalado en la definición y la otra llave aún por resolverse, la expectativa crece entre los fanáticos del fútbol sudamericano. La Final de la Copa Libertadores 2025 promete ser un espectáculo de alto nivel, con el Estadio Monumental de Lima preparado para recibir a miles de hinchas de todo el continente. Sea cual sea el rival, el choque por el título marcará el cierre de una edición llena de sorpresas, emociones y grandes historias dentro del torneo más prestigioso de clubes de América.

¿Cuándo y dónde ver la Final de la Copa Libertadores?