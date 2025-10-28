Instalan ofrenda monumental en San Pedro Cholula

Desde Puebla

*28 de octubre, 2025. San Pedro Cholula, Pue.-* Como parte de las actividades de Día de Muertos, este martes se realizó el corte de listón de la Ofrenda Monumental instalada en la Presidencia Municipal de San Pedro Cholula.

La presidenta municipal, Tonantzin Fernández, invitó a las y los cholultecas, así como a visitantes, a recorrer este espacio dedicado a las más de 6 mil víctimas de la Matanza de Cholula y a quienes han fallecido en el anonimato.

Además, las ofrendas ubicadas en el Museo Casa del Caballero Águila, el Complejo Cultural y la Presidencia Municipal estarán abiertas al público de 9:00 a 20:00 horas.