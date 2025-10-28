Inicia festividad de Día de Muertos en Amozoc con la primera catrina y tapete monumental

Desde Puebla

Amozoc de Mota Puebla a 28 de octubre de 2025.- Con el propósito de preservar las tradiciones, fortalecer la identidad y promover la unidad social, el H. Ayuntamiento de Amozoc 2024-2027, encabezado por el Presidente Municipal Severiano de la Rosa Romero, dio inicio a las actividades conmemorativas del Día de Muertos, reafirmando su compromiso con la cultura, la paz y las raíces que distinguen al municipio.

Como parte de estas celebraciones, se lleva a cabo la elaboración del tapete monumental de aserrín. Esta actividad se desarrolla a través de la Dirección de Educación, con la participación de diversas instituciones educativas del municipio:

• Escuela Primaria José María Morelos y Pavón

• Bachillerato Digital 283

• Escuela Secundaria Técnica No. 90

• CAM Mariano Mota

• Telesecundaria Xicoténcatl

• Centro Escolar Enrique Sánchez Paredes

• Instituto Carlos Chávez

De igual manera, se inauguró la primera “Catrina Monumental” en Amozoc, una pieza que resalta el arte, la cultura y las raíces del municipio, elaborada por el grupo de artesanos “Cuna de Artesanos”, a quienes el Gobierno Municipal apoyó con los materiales y reconoció por su creatividad, talento y compromiso con la preservación de las tradiciones.

Durante el evento, el presidente municipal Severiano de la Rosa Romero destacó que estas acciones contribuyen a fortalecer el tejido social y fomentar la unión entre las familias amozoquenses, subrayando que la cultura es un pilar fundamental para construir un municipio con identidad, orgullo y paz.

El edil estuvo acompañado por la presidenta del DIF Municipal, Gloria Barrales Mendoza, integrantes de cabildo, autoridades educativas y representantes de la sociedad civil.

Estas actividades forman parte de la Feria Artesanal y Navideña Amozoc 2025, la cual permanecerá abierta hasta el 1 de enero de 2026, ofreciendo un espacio de impulso económico, cultural y turístico para el municipio.

Además, el Ayuntamiento dio a conocer que el próximo viernes se realizará el Desfile de Calaveras de Octubre, mientras que el 1 de diciembre se llevará a cabo el Encendido del Árbol Navideño, y el 15 de diciembre el tradicional Desfile Navideño, eventos que buscan fortalecer la convivencia familiar y el espíritu festivo en Amozoc.

Como parte de las acciones integrales por la temporada, se informó que se ha puesto en marcha el Operativo Todos Santos, en el cual más de 200 elementos de la Marina, Guardia Nacional, Policía Estatal y Municipal, así como Tránsito, Protección Civil y Bomberos participan activamente para garantizar la seguridad y el bienestar de las familias amozoquenses durante las festividades.

Asimismo, los panteones municipales han sido intervenidos con trabajos de mantenimiento, limpieza y rehabilitación, con el objetivo de ofrecer espacios dignos, seguros y en buenas condiciones para todas las personas que acudan a rendir homenaje a sus seres queridos.

Dichas acciones se realizaron en coordinación con los encargados de cada panteón.