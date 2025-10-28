Con alta participación y en calma las elecciones en 44 unidades académicas de la BUAP

En ocho se eligen directores y en el total, integrantes de los consejos de Unidad Académica

Desde Puebla

Con la apertura de urnas en las 44 unidades académicas de los niveles medio superior y superior, en punto de las 8:00 horas inició la jornada electoral para el nombramiento de director o directora en ocho facultades y escuelas de la BUAP, así como de los integrantes de los consejos de Unidad Académica (CUA), mediante voto presencial sectorial, libre, directo y secreto. Los primeros para el periodo 2025-2029, mientras que los segundos 2025-2027.

Las unidades académicas que hoy eligen director o directora son las facultades de Administración, Ciencias Agrícolas y Pecuarias, Ciencias Biológicas, Cultura Física y Enfermería; y las preparatorias 2 de octubre de 1968, Alfonso Calderón Moreno y Urbana Enrique Cabrera Barroso.

Los candidatos registrados el pasado 16 de octubre -luego de ser entrevistados por la Comisión de Auscultación- realizaron campañas de manera presencial y electrónica del 17 al 27 de octubre.

Este 28 de octubre, los sectores estudiantil, académico y no académico emitirán sus votos de 8:00 a 18:00 horas, en las instalaciones de cada unidad académica, para elegir al titular de la dirección de las cinco facultades y tres preparatorias referidas, así como de los integrantes de los 44 consejos de Unidad Académica. Estos últimos son la máxima autoridad dentro de las escuelas, facultades e institutos, ya que regulan las decisiones que competen a su vida interna.

En cada unidad académica se instalaron mesas directivas de casilla -integradas por miembros del Consejo de Unidad Académica- para monitorear el proceso de forma adecuada, resguardar el material electoral, firmar las actas correspondientes y remitir a la Comisión Electoral toda la documentación y materiales electorales.

En las 44 unidades académicas -ubicadas en las áreas Centro, CU, CU2, CCU y Salud, así como en los complejos regionales-, la jornada para la elección de directores e integrantes de los consejos de Unidad Académica ha transcurrido con tranquilidad, orden y participación.