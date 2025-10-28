A policias de Miahuatlán se les habría perdido un detenido

Familiares del supuesto desaparecido armaron bronca en clínica del IMSS Tehuacán

Desde Puebla

Se armó bronca en la clínica del Seguro Social en Tehuacán, policías municipales de Santiago Miahuatlán, perdieron a una persona supuestamente herida de bala.

En Santiago Miahuatlán, luego de un hecho violento, una persona resultó herida y policías lo trasladaron a la clínica.

Sin embargo, al arribar familiares, les indicaron que no había ningúna persona que ellos buscaban y, al enterarse, se armó la discusión con policías de Miahuatlán, porque dónde había quedado su familiar.

Tuvieron que intervenir policías de Tehuacán, para calmar los ánimos.

Hasta el momento, la persona presuntamente herida no aparece