Video: Trabajadores protestan contra IMSS Bienestar

Exigen salarios

María Huerta

Trabajadores del área de limpieza de hospitales y centros de salud se manifestaron frente a las oficinas de los servicios de Salud de Puebla, para exigir salarios, que, aseguran, no han recibido.

Los más de 100 trabajadores que se concentraron en las oficina en la calle 15 Sur esquina con 3 Poniente señalaron que no cuentan con sus pagos desde hace meses.

Con pancartas con las leyendas “IMSS Bienestar ya paganos”, “primero los pobres”, lamentaron que no sean tomados en cuenta y que sigan sin pago.