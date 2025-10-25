Ganador de “Chihuas” Rodríguez contra “Tocherito” Rubio está listo para título mundial

Staff/RG

Se medirán en combate estelar en Guadalupe

Una pelea complicada tendrá el boxeador regiomontano, Francisco “Chihuas” Rodríguez, ante el sinaloense Raúl “Tocherito” Rubio, consideró uno de los promotores de la velada, José Antonio “Charro” Hernández.

El también manager de boxeo consideró que este combate estelar será una prueba para saber si el regiomontano está preparado para una oportunidad de título mundial.

“Va a ser una pelea complicada para el ‘Chihuas’ y su rival, ahora sí tienen que demostrar de que están listos para una oportunidad titular”, señaló Hernández Díaz Torre.

“Su rival también viene con su oportunidad, ya que si le llega a ganar al ‘Chihuas’ se le abre el camino, es una pelea difícil para los dos, el que salga ganando se enfila para una oportunidad titular”, refirió el empresario.

“Chihuas” Rodríguez (40-6-1) hará frente al sinaloense Raúl “Tocherito” Rubio (19-4-1) en el pleito estelar de la función de denominada “Los campeones están en casa” presentada por Grupo Elektra, en el Jardín Cerveza de la Expo Guadalupe, Nuevo León.

La función, que iniciará en punto de las 16:00 horas y presentada por Grupo Elektra, se complementará con 11 peleas más.

La función será transmitida en vivo por Azteca América para Estados Unidos y AyM Sports para México y Latinoamérica.