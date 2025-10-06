Tras gestiones del gobierno mexicano, Israel autorizó repatriación de mexicanos que participaban en la flotilla

LA JORNADA

El régimen de Israel autorizó la repatriación a México de los seis connacionales que participaron en la Global Sumud Flotilla (GSM), esto tras las gestiones realizadas por el gobierno de México, informó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Este lunes, el embajador de México en Tel Aviv, Mauricio Escanero, realizó una visita consular a los seis mexicanos que se encuentran en el centro de detención en Ktziot, Israel.

“Se les compartió información sobre su próxima repatriación a México, para la cual ya se obtuvo autorización del gobierno israelí y que se realizará en coordinación con nuestras embajadas en la región”, señaló la Cancillería.

Sin embargo no dio detalles de cómo y por dónde se dará la salida de los connacionales, ni la fecha tentativa de su llegada a territorio mexicano.

La dependencia destacó que para asegurar un retorno seguro a México se implementará un protocolo de protección que incluye el acompañamiento del embajador de México en Israel durante su trayecto de regreso.

Refirió además que se ha mantenido “contacto permanente” con los familiares de los activistas mexicanos; además que se “han hecho las gestiones pertinentes para obtener los medicamentosos requeridos”, en particular por una de las connacionales.

Esta mañana, la presidenta Claudia Sheinbaum, adelantó que se estimaba que esta misma semana regresen al país los seis mexicanos de la GSF