Hace 26 años, la tragedia que marcó a los serranos de Puebla

Abelardo Domínguez

¿Lo recuerdan? La mañana del 5 de octubre de 1999 quedó grabada en la memoria de la Sierra Norte de Puebla. Bajo un cielo gris y una lluvia persistente, la depresión tropical número 11 azotó con fuerza a 81 municipios del estado, dejando una profunda huella de dolor y destrucción.

Aquel fenómeno natural cobró la vida de 263 personas y provocó daños materiales estimados en más de 2 mil 300 millones de pesos.

Las pérdidas humanas se concentraron principalmente en los municipios de Venustiano Carranza, Xicotepec, Huauchinango, Chiconcuautla, Zacatlán, Chignahuapan, Teziutlán, Tetela de Ocampo, Zacapoaxtla y Tlatlauquitepec, de acuerdo con los registros periodísticos de la época.