Rusia condena ataque de EU a buque narco cerca de Venezuela

Rusia condenó el domingo el ataque estadounidense contra un buque que presuntamente transportaba drogas ilegales frente a las costas de Venezuela y advirtió de los peligros de una posible escalada estadounidense en toda la región del Caribe.

El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, habló por teléfono el domingo con su par venezolano, Yvan Gil, informó el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso.

Sergei Lavrov dijo que Rusia condena enérgicamente el nuevo ataque de las fuerzas armadas de Estados Unidos el 3 de octubre contra un barco en aguas internacionales cerca de Venezuela”, informó el ministerio. Los ministros expresaron su grave preocupación por la escalada de las acciones de Washington en el mar Caribe que están cargadas de consecuencias de largo alcance para la región”, dijo.

Cuatro muertos en el ataque

Cuatro personas murieron en el ataque del 3 de octubre contra el buque al que Washington acusó de transportar “cantidades sustanciales de narcóticos – con destino a Estados Unidos para envenenar a nuestro pueblo”.

Moscú afirmó que “no hay certeza de que Estados Unidos no vaya a vincular de algún modo su guerra declarada contra los cárteles de la droga con la situación en Haití”.

Rusia también advirtió contra los intentos de interpretar en sentido amplio una reciente resolución del Consejo de Seguridad de la ONU para duplicar con creces el tamaño de una misión internacional de seguridad que lleva 15 meses luchando contra las bandas armadas en Haití y que carece de fondos y personal suficientes.

Rusia, China y Pakistán se abstuvieron en la votación sobre la medida presentada por Estados Unidos y Panamá. Los 13 miembros restantes del Consejo votaron un favor.