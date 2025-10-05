Pumas pierde 2-1 ante Chivas en los últimos minutos en la jornada 12

Excelsior

El cielo se abrió sobre el Olímpico Universitario y retrasó 35 minutos el inicio. Pero el verdadero aguacero fue futbolístico para Pumas que dejó escapar el empate tras el fallo de penalti de Álvaro Angulo en el último minuto del partido.

Los felinos perdieron 2-1 sobre el final ante Chivas, dejaron tan empapado de errores como de urgencias. Bajo la lluvia, mostraron por qué siguen atrapados en la irregularidad.

Ambos equipos llegaban en medio de caminos parecidos en la tabla: Pumas, golpeado tras el 4-1 ante América y con tres partidos sin ganar; Chivas, en mejor momento tras hilvanar dos victorias que ilusionaban a su afición. En las gradas, la expectativa era alta. En el campo, la ejecución fue intermitente.

El primer tiempo fue para el Rebaño, que generó peligro y dominó los tiempos, pero se topó con un inspirado Keylor Navas. El arquero costarricense fue la figura, con tres atajadas clave que mantuvieron con vida a unos universitarios sin muchas ideas ofensivas y sin su estrella, Aaron Ramsey, ausente por molestias físicas.

Desde el palco, Efraín Juárez dio instrucciones luego de su expulsión en el clásico ante el América. Y algo surtió efecto. Apenas al minuto 49’, Pedro Vite aprovechó un rebote en el área para firmar el 1-0. Pero la respuesta rojiblanca fue inmediata: gran centro de Efraín Álvarez y cabezazo letal de Armando “la Hormiga” González para el 1-1.

Chivas incluso celebró el segundo de la Hormiga al 66’, pero el VAR lo anuló por fuera de lugar. Pumas resistió como pudo, en una noche donde José Juan Macías volvió a enfrentar a su exequipo.

Sobre el final, Daniel Aguirre fue el encargado de hundir a los Pumas para darle la victoria al Guadalajara. Tras un buen contragolpe, sentenció el encuentro 2-1.

La Fecha FIFA llega como un bálsamo con doble lectura. Para Chivas, representa una pausa positiva en medio de su mejor racha del torneo: tres victorias seguidas y señales de recuperación. Para Pumas, en cambio, es un respiro obligado tras una nueva derrota en casa y una caída que duele por la forma: dejaron ir el empate desde los once pasos. La irregularidad no se disimula con agua, y en CU volvió a quedar expuesta.