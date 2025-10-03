Pumas vs. Chivas: ¿Dónde y a qué hora ver el partido de la jornada?

PUBLIMETRO MÉXICO

Los Pumas de la UNAM y las Chivas de Guadalajara protagonizarán el duelo de la jornada 12 del Apertura 2025, cuando se enfrenten este 5 de octubre en el Estadio Olímpico Universitario.

¿Cómo llegan ambos equipos?

Ambos equipos llegan con realidades completamente distintas. Por un lado, el cuadro auriazul viene de dos derrotas consecutivas ante Juárez y América en el Clásico Capitalino. Esta última caló hondo en el interior del club debido a que fue de 4-1 y puso en duda la continuidad de Efraín Juárez, que fue expulsado por insultar al cuerpo arbitral.

Por ende, los universitarios están obligados a aprovechar la localía en CU para retomar confianza y escalar posiciones en la tabla de cara al cierre de torneo, ya que actualmente se encuentran en el décimo lugar, con 13 puntos.

Por otro lado, el Rebaño sagrado llega con la confianza a tope, ya que ha ganado sus últimos dos encuentros ante Necaxa y Puebla respectivamente, lo que les permitió escalar a la novena posición con 14 unidades.

Estos dos triunfos dieron un gran alivio al entrenador, Gabriel Milito, que ahora buscará hilar su tercera victoria para meterse a la pelea por clasificar directo a la Liguilla del futbol mexicano.

Así el historial entre ambos equipos

Chivas tiene ligero dominio sobre Pumas, pues de sus últimos cinco enfrentamientos ha ganado tres de ellos, por solo uno de los felinos y un empate.

Sin duda un duelo que no te puedes perder, por lo que aquí te compartimos todos los detalles.

¿Dónde y a qué hora verlo?

Fecha: domingo 5 de octubre de 2025.

Sede: Estadio Olímpico Universitario.

Horario: 19:00 horas tiempo del centro de México.

Transmisión: Canal 5, ViX y TUDN

Recuerda que aquí en Publimetro México le daremos seguimiento a este vibrante encuentro, además de mantenerte informado sobre lo último en contenido deportivo.