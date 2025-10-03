Oficial: NFL regresa a México en 2026, ¿qué equipos vendrán?

PUBLIMETRO

Grandes noticias para los amantes del futbol americano, ya que Roger Goodell, comisionado de la NFL, confirmó que la liga regresará a México en 2026, siendo nuevamente el Estadio Azteca la sede.

Fue durante una conferencia de prensa, previo al duelo entre Cleveland Browns y Minnesota Vikings, donde el directivo confirmó la noticia. “Estaremos de regreso en la Ciudad de México el próximo año, y estamos muy emocionados”.

Cabe recordar que México no ha formado parte del calendario debido a la remodelación del Azteca para la Copa del Mundo 2026. Por ahora, la NFL sigue expandiendo sus horizontes y, para esta temporada, 7 juegos oficiales se realizarán fuera de Estados Unidos: seis en Europa y uno en Brasil.

¿Ya hay fecha exacta?

Por ahora se desconoce la fecha de cuándo será el evento, pero por las ediciones anteriores, se puede prever que será entre octubre y noviembre, con franquicias aún por definir. La liga ve en México un público atractivo en su objetivo por alcanzar la internacionalización con el aumento de enfrentamientos fuera de EE.UU.

¿Cuándo fue el último juego en México?

De este manera, la NFL volverá a suele mexicano después de cuatro años, cuando en 2022, los San Francisco 49eres, uno de los equipos con mayor afición en el país, doblegaron 38-10 a losArizona Cardinals, en el Estadio Azteca.

En 2005 fue la primera vez que la liga de futbol americano más importante del planeta llegó a territorio nacional. Aquel año, Cardinals doblegó a San Francisco en un juego que marcó un hito, ya que nunca se había disputado un partido de temporada regular fuera de

Estados Unidos.

Las estrellas que han jugado en México

Con el inminente regreso de la NFL, es imposible no recordar a las figuras que han jugado en nuestro país, como es el caso de Tom brady, considerado el mejor de la historia de los emparrillados, tras ganar siete anillos de Super Bowl.

Aquella visita fue el 19 de noviembre de 2017 cuando el Goat dio cátedra con el ovoide ante más de 80 mil personas en el Coloso de Santa Úrsula, ya que su entonces equipo, New England Patriots, aplastó 33-8 a los los Raiders de Oakland.