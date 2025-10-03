La adopción no cambia una vida, cambia dos: # #DosVidasCambian

Staff/RG

Una encuesta global reciente encargada por Mars y Calm reveló que un 80% de los dueños de mascotas afirman que su mascota ha mejorado su bienestar mental.

Con un estimado de 96 mil perros y 32 mil gatos viviendo en refugios en México, esperando conocer a su familia definitiva, ambas organizaciones se unen para promover la adopción y el poder del vínculo humano-animal, en vísperas del **Fin de Semana Global de Adopción de Mars** (3–5 de octubre de 2025).

El Marqués, Querétaro, 30 de septiembre de 2025.- Mars, compañía líder en cuidado de mascotas y responsable de marcas como PEDIGREE®, WHISKAS®, y CESAR®, se une a Calm, la empresa líder en salud mental, para resaltar el poder de las mascotas en el bienestar mental y fomentar la adopción como un camino hacia la tenencia responsable de animales de compañía.

En México, alrededor de 128,000 perros y gatos esperan en refugios con la esperanza de encontrar un hogar. Para ayudarlos a conseguir una familia amorosa, Mars de la mano de su marca PEDIGREE® y el programa PEDIGREE ADÓPTAME, organiza su segundo Fin de Semana Global de Adopción. Durante el mes de octubre, realizará diferentes eventos en donde las familias podrán conocer refugios aliados, vivir experiencias únicas con sus mascotas y tener la oportunidad de encontrar a su nuevo mejor amigo.

“Cada día vemos perros y gatos extraordinarios esperando la oportunidad de mostrar todo el amor que tienen para dar. Gracias a iniciativas como el Fin de Semana Global de Adopción, más familias descubren que adoptar no solo transforma la vida de una mascota, también llena de alegría, compañía y bienestar a quienes abren las puertas de su hogar. Adoptar realmente cambia dos vidas,” indicó Carolina González del refugio APAQRO.

Para quienes abren las puertas de su hogar a una mascota, las recompensas son enormes. El vínculo con los animales de compañía tiene un impacto positivo y medible en el bienestar mental. Una encuesta reciente de Mars y Calm reveló que 80% de los dueños de mascotas en México dicen que su mascota ha mejorado su bienestar mental, y 71% afirma que su mascota les ayuda a dejar de sobrepensar o preocuparse. Además, se ha comprobado que pasar tiempo con mascotas incrementa los niveles de oxitocina, dopamina y serotonina, conocidas como las “hormonas de la felicidad” porque promueven bienestar y calma. Y los beneficios son mutuos: estudios han demostrado que, tras tres meses de adopción, los perros muestran más confianza y los gatos señales de vínculo y tranquilidad.

“En Mars nos sentimos orgullosos de construir sobre nuestro propósito: Un Mundo Mejor para las Mascotas. Creemos firmemente que adoptar una mascota de un refugio es un acto en el que #DosVidasCambian: la de la mascota y también la de su nueva familia. Ese es el mensaje al centro del Fin de Semana de Adopción Global,” agregó Francisco Ríos, Director de Asuntos Corporativos de Mars Pet Nutrition.

El Fin de Semana de Adopción Global de Mars, tendrá lugar en EE. UU., Reino Unido, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, República Checa, Estonia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Italia, Japón, Letonia, Lituania, México, Filipinas, Polonia, Rumania, Eslovaquia, Tailandia y Ucrania.

Como parte de la campaña, Mars y Calm crearon la primera colección de contenidos inspirados en mascotas dentro de la plataforma. Esta incluye contenidos de libre acceso (meditaciones, ejercicios de respiración, paisajes sonoros y más) para ayudar a los tutores de mascotas a descansar y encontrar calma. Además, durante octubre, Mars y Calm apoyarán a las familias adoptivas ofreciéndoles 3 meses gratis de membresía Calm.

SOBRE MARS, INCORPORATED

En Mars, Incorporated nos guía la convicción de que el mundo que queremos mañana empieza con nuestra forma de hacer negocio hoy. Como empresa familiar privada de $50 mil millones de dólares y con más de 150,000 Asociados, contamos con un portafolio diverso de productos líderes en el cuidado de mascotas y servicios veterinarios que beneficia a los animales de compañía en todo el mundo, así como nuestros productos de calidad en snacks y alimentos deleitan a millones de personas cada día. Producimos algunas de las marcas más queridas a nivel global, incluyendo ROYAL CANIN®, PEDIGREE®, WHISKAS®, CESAR®, DOVE®, EXTRA®, M&M’S®, SNICKERS® y BEN’S ORIGINAL™. Nuestra red internacional de hospitales para mascotas, que incluye BANFIELD™, BLUEPEARL™, VCA™ y ANICURA™, brinda atención veterinaria de alta calidad, mientras que ANTECH® ofrece capacidades innovadoras en diagnóstico para mascotas.

Para más información acerca de Mars puedes visitar www.mars.com.mx Síguenos en Facebook, Instagram, LinkedIn y YouTube.

ACERCA DE CALM

Calm es una empresa líder en salud mental de consumo, cuya misión es acompañar a todas las personas en cada paso de su viaje hacia el bienestar. Reconocida por su aplicación insignia —número 1 en su categoría, con más de 180 millones de descargas y disponible en siete idiomas en casi 190 países— Calm ayuda a dormir mejor, reducir el estrés y vivir con mayor atención plena, a través de herramientas y contenidos creados por expertos y celebridades. Además, Calm ha ampliado su portafolio con Calm Sleep y soluciones basadas en evidencia como Calm Health, ofrecida a empleadores, aseguradoras y proveedores de salud, diseñada para expandir el acceso al apoyo de salud mental y sueño, mejorar el uso de beneficios y generar resultados positivos de salud. Actualmente, Calm trabaja con más de 3,500 organizaciones y llega a más de 26 millones de vidas cubiertas mediante Calm Health. Ha sido reconocida como una de las TIME100 Most Influential Companies y una de las Brands That Matter de Fast Company. Más información en calm.com.