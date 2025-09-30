Unidad de Ruta atropelló y mató a una estudiante en Puebla capital

- Piden ayuda para encontrar a sus familiares.
Desde Puebla
Una joven estudiante murió arrollada por la unidad 310 de la línea 2 de RUTA en la estación Torrecillas, frente a Bodega Aurrera Mayorazgo, en Puebla capital.
La occisa fue identificada como Jimena S F R.
De acuerdo con algunos testigos, intentó cruzar la vialidad cuando el semáforo estaba en verde y sobrevino el accidente.
El conductor de la unidad se quedó en el lugar, para fincarle las responsabilidades correspondientes.
Piden ayuda para dar con los familiares de Jimena.
