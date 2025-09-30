Identifican a dos víctimas mortales de la explosión de pipa en Iztapalapa

LA JORNADA

Ciudad de México. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) confirmó la identidad de dos víctimas que fallecieron por la explosión de una pipa de Gas LP en Iztapalapa que estaban en calidad de desconocidas.

Informó que mediante labores coordinadas con la Comisión de Búsqueda de Personas, se lograron avances importantes en la identificación de un hombre y una mujer, por lo que se actualizaron los fotoboletines de búsqueda emitidos previamente, incorporando los datos complementarios, a fin de facilitar la localización de sus seres queridos.

Explicó que por la confronta de huellas dactilares con el registro del Instituto Nacional Electoral (INE), se confirmó la identidad de Laura Lorena Barrera de la Torre, cuyo domicilio se ubica en el estado de Jalisco. Con esta información y en colaboración con la Fiscalía del Estado de Jalisco, se localizó a sus familiares este lunes.

Por su parte, la identidad de Gilberto Aarón León Méndez se estableció mediante la confronta de huellas digitales con el Sistema Penitenciario, a partir de información recabada a través de la línea especial habilitada para este caso.

Gilberto tenía aproximadamente 43 años de edad, medía 1.64 metros, era de piel morena clara y cabello castaño, sin señas particulares.

Como parte de las diligencias se visitaron tres posibles domicilios, sin resultados positivos hasta el momento, por lo cual, dijo, la búsqueda continúa mediante el envío de sus huellas al INE para obtener información adicional.

Ante, ello, la dependencia hizo un llamado para aportar cualquier información que ayude a localizar a los familiares del hombre al número 55 5484 0430.