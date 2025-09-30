Horarios F1: ¿Cuándo y dónde ver el GP de Singapur en México?

DE CERO A CIEN

Se nos han ido oficialmente dos tercios de la temporada 2025 de la Fórmula 1 y a estas instancias no habrá que perderse ni un minuto de la actividad que resta en el calendario, no solo porque cada vez esta más cerca de llegar a su fin, también porque está por definirse el Campeonato de Constructores y de pilotos. Por ello, te compartiremos los horarios en México para sintonizar el Gran Premio de Singapur.

El GP de Singapur de la temporada 2025 se disputará del 3 al 5 de octubre en el circuito urbano de Marina Bay. Debido a la diferencia de huso horario entre Singapur y la Ciudad de México (Singapur está 14 horas adelante), las transmisiones en territorio nacional serán en horarios bastante madrugadores.

McLaren llega con un amplía ventaja en ambas contiendas. Oscar Piastri y Lando Norris lideran la clasificación de pilotos, mientras que dicha escudería tiene una ventaja de más de 300 puntos. No obstante, no deben confiarse, ya que Max Verstappen aún tiene posibilidades de arrebatarles el título, especialmente si la dupla obtiene resultados como en el GP de Azerbaiyán.

Actividad del GP de Singapur

Te recomendamos ajustar tu despertador desde un día antes para que no te pierdas nada de la actividad de este fin de semana en la F1. Los horarios son los siguientes:

Práctica libre 1 (FP1): viernes 3 de octubre. 2:25 a.m.

Práctica libre 2 (FP2): viernes 3 de octubre. 6:00 a.m.

Práctica libre 3 (FP3): sábado 4 de octubre. 2:30 a.m.

Clasificación: sábado 4 de octubre. 6:00 a.m.

Carrera (Gran Premio): domingo 5 de octubre. 5:00 a.m.

Todas las sesiones podrán seguirlas los mexicanos mediante Fox Sports y a través de Fox Sports Premium, la alternativa de suscripción. Del mismo modo, la plataforma oficial del deporte motor, F1TV, también transmitirá todas las sesiones del GP de Singapur.