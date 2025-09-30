Durante cateo en local abandonado del mercado Morelos, encuentran rastros de sangre

Desde Puebla
Personal de la Fiscalía General del Estado llevó a cabo cateo a un local abandonado en el mercado Morelos en la ciudad de Puebla.
Dentro del mismo se encontraron pertenencias, rastros de sangre y otros indicios que podrían relacionarse con recientes hallazgos de personas sin vida en Puebla capital.
Elementos de la Guardia Nacional también apoyaron en el operativo y en el resguardo del mercado.
Se espera que en las próximas horas se den los resultados de este cateo.
