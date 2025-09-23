“Sal y tortilla” es el nuevo sencillo del rapero mexicano Sandro Malandro

Forma parte de “Malandro”, su nueva producción discográfica.

Por Mino D’Blanc

“Sal y tortilla” es el nuevo sencillo oficial de Sandro Malandro, mismo que ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.

La letra de la canción es toda una declaración de principios y un testimonio de vina que nos remite a las raíces del artista, quien continúa consolidando su lugar en la escena del hip hop mexicano con una propuesta honesta, cruda y profundamente arraigada en sus orígenes.

En relación a las líneas armónicas, melódicas y rítmicas de la canción, Sandro Malandro es fiel defensor a la pureza del género, por lo que vuelve a las bases con sonidos que evocan la vieja escuela, retomando el lenguaje de la calle y la esencia del barrio que lo vio crecer.

“Sal y tortilla” es un tema que va más allá de la rima, ya que es un testimonio de vida en el que el cantante y compositor abre su corazón para contar cómo las carencias marcaron su camino, obligándolo a atravesar momentos de hambre, peligro y decisiones difíciles. Pero también revela cómo esas mismas experiencias forjaron su carácter y su voz.

Esta conexión profunda, sincera y directa con su pasado se nota en el video de “Sal y tortilla” que fue filmado en un formato nostálgico de blanco y negro con elementos de arte urbano, grafiti y el estilo streetwear que distingue al artista.

“Sal y tortilla” acerca al público cada vez más a “Malandro”, el nuevo disco del rapero. De este material ya ha lanzado los sencillos “Las horas pasan II”, “Mata Eriza”, “Bad Bitches” y “Tijuana sí”, mismos que tienen flow, actitud y la sensibilidad de mirar hacia las raíces de Sandro Malandro y narrar su presente con el corazón abierto.

Así reafirma su estatus como una de las promesas más importantes del rap nacional, llevando la narrativa urbana a un nuevo nivel de autenticidad y compromiso artístico. Especialmente luego del extraordinario impacto que logró con “Las horas pasan II” que ya acumula más de un millón de views y que es continuación de su canción junto a Zxmyr, que cobró más fuerza tras haber sido elegida por Carlos Belcast para su entrada en “La Velada del Año”, el evento de box en España.