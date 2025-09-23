Rinde Congreso homenaje post mortem a Elisa Ávalos; su legado y arte es de los y las poblanas: Laura Artemisa

23 de septiembre, 2025.

– Honran la memoria de la soprano poblana, fallecida a los 43 años

Desde Puebla

En la anterior sede del Congreso del Estado, diputadas y diputados de la LXII Legislatura rindieron un homenaje post mortem a la soprano poblana, Elisa Ávalos Martínez, por su trayectoria y contribuciones a la música.

Durante el evento promovido por la diputada Susana Riestra, la presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso, Laura Artemisa García Chávez, señaló que no sólo se honra el legado que la soprano dejó con su música, sino a nivel personal, por el amor que entregó como persona a sus seres queridos y que se puede transmitir a través de su voz y su recuerdo.

“Elisa cambió la vida de mucha gente con su arte, con su amor, con tantas cosas (…) hoy nos pertenece a todas las poblanas y a todos los poblanos, porque trasciende, va más allá de lo que su vida significa y a partir de este momento es de todos nosotros, la gran mujer, su arte y la gran artista es de todos los poblanos”, señaló.

Por su parte, la diputada Susana del Carmen Riestra Piña dio la semblanza de la soprano, quien falleció a los 43 años, cuando su carrera estaba en ascenso y, a través de sus logros y su trayectoria, dejó huella en el mundo del arte, en su comunidad y con las personas que la conocían.

Durante el homenaje, la diputada Azucena Rosas Tapia expuso que el arte de Elisa Ávalos Martínez forma parte de la riqueza de Puebla; dijo que su vida y su obra no serán olvidadas, se mantendrán en la grandeza de su música.

En el evento estuvo presente la titular de la Secretaría de Arte y Cultura, Alejandra Pacheco Mex, también, las diputadas Cinthya Gabriela Chumacero Rodríguez, Norma Estela Pimentel Méndez, María Soledad Amieva Zamora y Ana Laura Gómez Ramírez, así como el diputado Roberto Zataráin Leal, familiares, amigas, amigos y músicos que conocían a Elisa Ávalos.

Avalan en Comisión del Congreso propuesta para que el Registro Civil asegure inscripción correcta de actas de nacimiento

– La Comisión de Gobernación hace un llamado para que, en caso de errores, se implementen acciones inmediatas para su corrección, sin costo para la población

La Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso del Estado aprobó un proyecto de acuerdo para exhortar a la Dirección General del Registro del Estado Civil de las Personas a verificar que las anotaciones marginales se inscriban correctamente en el libro original, en el duplicado respectivo, así como en la Plataforma Nacional de Actas de Nacimiento.

Asimismo, se hizo un llamado para que, en caso de detectar inconsistencias en dichas anotaciones, se implementen de manera inmediata las acciones para su corrección, sin que ello implique cobro alguno de derechos para la población.

Cabe señalar que el proyecto de dictamen fue formulado a partir de la propuesta legislativa de la diputada, Leonela Jazmín Martínez Ayala.

Por otra parte, los diputados y las diputadas del órgano colegiado avalaron el proyecto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Gobernación del Estado a implementar, a través de la Dirección General del Registro del Estado Civil de las Personas, programas de difusión accesible, tanto en español como en las lenguas originarias de la entidad, sobre los derechos en materia de matrimonio entre personas del mismo sexo.

Esto, con la finalidad de eliminar obstáculos o barreras sociales, culturales e incluso de desconocimiento que eviten el pleno ejercicio de este derecho, así como erradicar prácticas discriminatorias que vulneran los derechos humanos y limitan el acceso efectivo a la justicia y a la igualdad.

También se exhorta a diseñar e implementar capacitación con enfoque de derechos humanos, igualdad y no discriminación, dirigida a jueces, juezas y personal auxiliar del Registro del Estado Civil.

Esta propuesta legislativa fue presentada por las diputadas Leonela Jazmín Martínez Ayala y Cinthya Gabriela Chumacero Rodríguez.

Finalmente, los integrantes y las integrantes de la Comisión avalaron los proyectos de contestación de diversos oficios turnados a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, entre los que se encuentra la renuncia de algunos regidores de diversos municipios.

A la sesión de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales asistieron los diputados y las diputadas Julio Miguel Huerta Gómez, José Luis Figueroa Cortés, Susana del Carmen Riestra Piña, Fedrha Isabel Suriano Corrales y Jaime Natale Uranga.