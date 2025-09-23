Invitan a elegir a la Xochicihuatl del Huey Atlixcáyotl 2025

Este sábado a las 7 pm

Ariadna Ayala pide fortalecer las tradiciones e identidad de Atlixco

Desde Puebla

Como parte de las celebraciones por el 60 aniversario del Huey Atlixcáyotl, la presidenta de Atlixco, Ariadna Ayala invita este sábado 27 de septiembre a las 19:00 horas a visitantes y ciudadanía a la elección de la Xochicihuatl 2025 (Mujer Flor) que se realizará en la Plaza de Armas de de este municipio.

Este certamen reconoce a las mujeres que preservan y difunden la herencia cultural de sus comunidades, al portar con orgullo la indumentaria tradicional, hablar su lengua ancestral y compartir las costumbres y festividades de sus pueblos originarios.

La Xochicihuatl y sus Xochipilme (Florecitas) acompañarán a las autoridades durante el festival en la plazuela de la danza Netotiloyan, el domingo 28 de septiembre, en un acto que reafirma el orgullo y la identidad de Puebla.