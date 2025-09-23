Puebla proyecta histórico aumento presupuestal: José Luis García

María Huerta

Puebla proyecta histórico aumento presupuestal por más de 5 mil 500 millones de pesos, para obtener un presupuesto de 130 mil millones de pesos, señaló coordinador de Gabinete del Gobierno de Puebla, José Luis García Parra.

Detalló, que prepara una reunión con los legisladores de la Camara Baja del Congreso de la Unión, para presentar la carpeta de proyectos prioritarios que se busca financiar el próximo año.

Indicó que labora en una revisión de la cartera de proyectos para gestionar más recursos y dar continuidad a las acciones de desarrollo para la ciudadanía.

Abundó que entre las prioridades para 2026 son seguridad y el abasto de agua, área en la que el gobierno estatal prepara un proyecto que será presentado a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y a legisladores federales, bajo un esquema de inversión multianual a cinco años