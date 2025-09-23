Continúa Tonantzin Fernández transformando las vialidades de San Pedro Cholula

Staff/RG

La presidenta municipal dio el arranque de obra a la pavimentación de dos calles históricamente solicitadas

San Pedro Cholula, Pue. – Dando continuidad a la segunda etapa de obra pública en San Pedro Cholula, la presidenta municipal, Tonantzin Fernández, dio el banderazo de inicio a dos acciones de pavimentación en calles que durante años fueron solicitadas por las y los cholultecas.

En el barrio de San Pablo Tecamac, se puso en marcha la rehabilitación de la calle 21 Oriente, entre 2 Sur y Miguel Alemán. Esta vialidad, por donde circula transporte pesado, presentaba múltiples baches y hundimientos que afectaban la movilidad de las familias.

En el lugar, vecinas y vecinos agradecieron a la presidenta municipal por atender una demanda que habían planteado durante muchos años sin obtener respuesta, hasta la actual administración. Al respecto, Tonantzin Fernández refrendó su compromiso de ejecutar obras con la mayor calidad, respaldadas por estudios de suelo que aseguren su durabilidad.

Posteriormente, la presidenta municipal visitó la junta auxiliar de San Juan Tlautla, donde se arrancó la pavimentación desde cero de la calle 5 Sur, entre 9 y 11 Poniente, una solicitud que llevaba más de 20 años sin ser atendida.

En su intervención, la directora de Obra Pública, Narcisa Cariño, destacó que la instrucción de la presidenta es priorizar las zonas más vulnerables, que durante décadas fueron ignoradas, por lo que esta pavimentación representa un acto de justicia social.

Finalmente, Tonantzin Fernández subrayó que su administración trabaja sin descanso por la transformación de San Pedro Cholula. Recalcó que, en un hecho histórico, todas las juntas auxiliares y la cabecera municipal tendrán obra pública en el primer año de gobierno, cumpliendo así con el compromiso adquirido con la ciudadanía.