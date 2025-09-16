Zafarrancho en el CBTIS 86 entre miembros del comité de padr3es de familia y personal de la escuela

Sadit González

Padres de familia del CBTis 86 de Huauchinango, dieron a conocer a este medio de comunicación, que el pasado 15 de septiembre, aproximadamente a las 18:15 horas, se registró un enfrentamiento entre miembros del comité de padres de familia y trabajadores de la escuela.

El pleito se originó debido a que una retroexcavadora iba a ingresar al plantel para tirar árboles de un área verde, con el argumento de que se construirá un estacionamiento.

De acuerdo a la queja, el comité no presentó permisos de Protección Civil ni de CONANP, para la tala de árboles, lo que sugiere que se trata de un proyecto irregular.

Todas estas obras fueron solicitadas y autorizadas por Julio González Negrete, exdirector de la institución; personaje que tuvo un escándalo por los recursos del corte de más de 156 árboles, cuando originalmente solo había permiso para 47 de ellos.

Los tutores señalan que en el plantel ya han detenido tres obras que implican daño a la ecología, se trata un monumento con motivo de los 50 años de la escuela que costaría medio millón de pesos, un gimnasio y un estacionamiento.

Los padres de familia también comentan que el gimnasio obedece más al gusto de González Negrete que a las necesidades de la escuela, ya que hacen falta talleres y salones para los alumnos.

Por todo lo anterior, hacen un llamado a las autoridades correspondientes para detener estos proyectos que representan un riesgo ecológico, a la par piden la intervención de la Secretaría de Educación Pública pues temen que el tema este relacionado con un posible desvió de recursos.