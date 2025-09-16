Dictan 60 años de prisión a secuestrador de familiar de excandidata de Santo Tomás de los Plátanos

EL VALLE

Toluca, Méx.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) obtuvo una sentencia de 60 años de prisión por su participaron para Agustín Gildardo Bringas Álvarez por el delito de secuestro, de una excandidata a la presidencia municipal de Santo Tomás de los Plátanos.

La dependencia dio a conocer que a través de la “Operación Enjambre”, de logro detener a Agustín Gildardo Bringas Álvarez, por hechos cometidos en 2024, cuando el hoy sentenciado, privó de la libertad a un masculino, con el objetivo, de que una de las entonces candidatas a la presidencia municipal, renunciara a su intención de competir en la jornada electoral que se realizaría ese mismo año.

Posteriormente, se comunicaron con un familiar de la víctima, quien en ese entonces era una de las candidatas a la presidencia municipal, para exigirle renunciar a su candidatura a cambio de liberar a la víctima, por lo que el 22 de mayo del 2024, dichas aspirante anunció de manera oficial su intención de retirarse de la contienda electoral.

Mientras que, el 5 de junio del mismo año, la víctima fue liberada en la comunidad de San Pedro Limón, municipio de Tlatlaya, sin haberse realizado pago de rescateEl secuestro lo habría hecho por indicación de Pedro Luis ‘N’, alias Wicho, ex funcionario de Santo Tomás que fue electo con alcalde y que actualmente está vinculado a proceso.

Además de la sentencia, Agustín Gildardo Bringas Álvarez, el juez determinó una sentencia condenatoria de 60 años de prisión, una multa de 542 mil 850 pesos, reparación de daño moral por 93 mil 600 pesos y la suspensión de derechos civiles y políticos.