Vinculan por segunda vez a ex gobernador de Nayarit por operación con recursos de procedencia ilícita

Roberto “N”, quien gobernó la entidad entre 2011 y 2017, fue vinculado por segunda vez a proceso judicial por uso de recursos ilícitos

Autoridades federales lograron una segunda vinculación a proceso en contra de Roberto “N”, quien fue titular del gobierno de Nayarit en el sexenio comprendido entre los años 2011 y 2017.

De acuerdo con un comunicado de prensa publicado por la Fiscalía General de la República, el político nayarita recibió esta segunda vinculación a proceso por su presunta participación en el uso de recursos de procedencia ilícita.

“El 11 de septiembre de 2025, tras una jornada que duró casi 48 horas, la Fiscalía General de la República, logró por segunda ocasión que un juez de control determinara vincular a proceso a Roberto ‘N’, ex gobernador de Nayarit por su probable intervención en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita por más de 156 millones de pesos.

“Lo anterior, en cumplimiento a una ejecutoria de amparo que en su momento había obtenido a su favor el ex gobernador, en la que se ordenó que el juez de control repusiera la audiencia inicial y motivara y fundara su resolución”, detalló la corporación.

Investigan a ex gobernador por presuntos vínculos con el narco

El político fue capturado en 2021, luego de permanecer durante casi un año en fuga, acusado de delitos como enriquecimiento ilícito, peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita y falsificación de documentos, entre otros.

Por este último delito fue encontrado culpable el pasado 9 de septiembre, quedando pendientes otras causas judiciales. De hecho, el ex gobernador fue mencionado por su ex secretario de Seguridad, Edgar “V”, durante sus testimonios ante las autoridades de Estados Unidos como presunto enlace con el narco.

“Tras escuchar los argumentos de la FGR, el juez de control consideró que existían indicios razonables para atribuirle al ex gobernador de Nayarit la comisión del delito. El ex funcionario hoy vinculado a proceso, seguirá con la medida cautelar de prisión preventiva justificada por el tiempo que dure el proceso penal”, señaló la dependencia.

Roberto “N” seguirá su proceso judicial en prisión preventiva al interior del penal de El Rincón, en Nayarit, donde ha permanecido internado desde su captura, realizada el 6 de junio de 2021 en Linares, Nuevo León.