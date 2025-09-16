Aumenta a 17 el número de decesos por explosión de pipa en Iztapalapa

LA JORNADA

Ciudad de México. Dos víctimas más de la explosión de la pipa en el puente de La Concordia, en la alcaldía Iztapalapa, fallecieron, con lo que suman 17 los decesos en el accidente ocurrido el pasado miércoles, informó la Secretaría de Salud de la Ciudad de México.

La dependencia detalló que 35 heridos más permanecen hospitalizados y suman 31 las personas dadas de alta.

A los fallecidos se suman Omar Alejandro García Escorsa, de 28 años, y Edgar Santiago Álvarez, de 51 años, quienes se encontraban en los hospitales regional 197 Texcoco y regional Zaragoza ISSSTE, respectivamente.

El director general del ISSSTE, Martí Batres, detalló que Santiago Álvarez murió esta madrugada al presentar una falla orgánica múltiple. “Expresamos nuestras más sentidas condolencias a su familia, con quienes mantenemos contacto”, señaló en sus redes sociales.