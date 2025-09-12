Puebla participa en todos los proyectos de la federación: Armenta

Erika Méndez

Puebla participa en todos los proyectos de la federación, destacó el gobernador Alejandro Armenta Mier en la visita de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo.

Al hacer uso de la voz, el mandatario poblano aseguró que la entidad se hace presente en todas las áreas, como salud, tecnología, educación, cultura, bienestar, turismo y programas para mujeres.

Resaltó que, sobre todo, ha estado trabajando de manera coordinada con Sheinbaum Pardo en el eje central, la seguridad de los poblanos.