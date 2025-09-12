Amozoc fortalece seguridad con coordinación interinstitucional

Desde Puebla

Amozoc de Mota, Puebla a 12 de septiembre de 2025.- El Ayuntamiento de Amozoc, a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, refuerza de manera permanente las acciones encaminadas a garantizar la tranquilidad de las familias. En coordinación con la Guardia Nacional, la Policía Estatal y la Secretaría de Marina, se han desplegado diversos operativos de vigilancia y prevención del delito en el municipio.

Para reforzar acciones de seguridad se continúa con la instalación y mantenimiento de alumbrado público, así como el mejoramiento de calles y espacios públicos, ya que entornos iluminados y limpios contribuyen a inhibir conductas delictivas y fortalecen la seguridad comunitaria.

El presidente municipal de Amozoc, Severiano de la Rosa Romero, destacó que gracias al respaldo del Gobierno del Estado de Puebla, el municipio se mantiene dentro del Mando Coordinado, lo que permite trabajar de manera conjunta por la gobernabilidad, la estabilidad social y la seguridad de la ciudadanía.

Asimismo, refrendó su apoyo y solidaridad al Teniente de Navío José Luis Corrales, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, a quien le deseó pronta recuperación, reiterando también el acompañamiento a su familia.

Con estas acciones, el Ayuntamiento de Amozoc reafirma su compromiso de proteger a las y los ciudadanos, sumando esfuerzos con los diferentes niveles de gobierno para construir un municipio más seguro.

Cabe destacar que, en tanto el Teniente de Navío José Luis Corrales se recupera, se espera que el Gobierno del Estado de Puebla designe un mando temporal, también de la Secretaría de Marina quien probablemente llegará el 13 de septiembre del presente año, para dar continuidad a las acciones de seguridad en el municipio, garantizando que los trabajos no se detengan y se mantenga la coordinación interinstitucional en favor de Amozoc.