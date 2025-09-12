Provocan “huachigaseros” fuga de gas en ductos que cruzan Nanacamilpa; evacuan a más de tres mil personas

EL SOL DE TLAXCALA

Cubre densa nube de gas terrenos boscosos de Tepuente y San Felipe Hidalgo; hay intensa movilización de cuerpos de seguridad y personal de Pemex

Una fuga de gas atribuida a una toma clandestina en ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex), que cruzan el municipio de Nanacamilpa, ha provocado una amplia movilización de autoridades de seguridad y cuerpos de emergencia desde las primeras horas de este viernes.

El incidente fue reportado alrededor de las 05:55 horas a través del número de emergencias 911, cuando un agente de vigilancia de Pemex detectó una densa nube de gas en terrenos boscosos ubicados a la altura de la carretera que conecta a la cabecera de Nanacamilpa con la comunidad de Tepuente.

La fuerte concentración de combustible en el ambiente obligó al cierre del acceso y a la activación inmediata de protocolos de seguridad por parte de Pemex y de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Como medida preventiva, autoridades municipales y estatales iniciaron la evacuación de habitantes de Tepuente y San Felipe Hidalgo, localidades cercanas a la zona del escape, mientras elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Guardia Nacional y Policía Municipal colaboraban en los acordonamientos.

Pemex confirmó que personal especializado ya labora en el punto exacto de la fuga, ubicado a unos 700 metros de la vía Domingo Arenas, para sellar la toma y disipar el riesgo.

De manera preliminar se presume que la emergencia fue ocasionada por “huachigaseros”, dedicados al robo de combustible que en meses recientes han intensificado su actividad en los ductos que cruzan Tlaxcala.

Las autoridades exhortaron a la población a mantenerse alejada del área, ya que la nube de gas permanece visible y existe riesgo de explosión en caso de cualquier chispa o flama cercana.

LA ACTUALIZACIÓN

A las 09:00 horas la Mesa Estatal de Construcción de Paz dio a conocer la evacuación de un aproximado de tres mil personas. La población más cercana se encontraba en un radio de dos kilómetros del sitio de la figa.

Asimismo, se prevé que la disipación del gas L.P. tendrá una duración aproximada de tres a cuatro horas para descartar los riesgos.

La población fue trasladada al auditorio municipal de Nanacamilpa, hecho en el que participan todas las fuerzas operativas en esta acción.

La Guardia Nacional informó que ya fueron cerradas las válvulas de los ductos, mientras que trabajadores de Pemex llevan a cabo el protocolo para el control de la fuga y su posterior reparación.

En el lugar se encuentran elementos de los tres órdenes de gobierno: Coordinación Estatal de Protección Civil, Secretaría de Seguridad Ciudadana, Guardia Nacional, Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina de la Sedena y personal de Salud, así como autoridades municipales, entre otros.

EL ANTECEDENTE

Este hecho se suma a otros similares ocurridos en la franja limítrofe con Puebla. Apenas el 30 de julio pasado, una fuga por toma clandestina en terrenos de cultivo de Santa Apolonia Teacalco generó una nube de casi 100 metros de diámetro, la cual fue controlada mediante una quema deliberada del combustible.

Por ahora, en Nanacamilpa los trabajos de contención continúan, mientras autoridades estatales de Protección Civil mantienen comunicación con Pemex para determinar en las próximas horas si será necesario ampliar el radio de evacuación.