“Así de dolido” es el nuevo sencillo de Los Rieleros del Norte

Forma parte de su próxima producción discográfica

Por Mino D’Blanc

Los Rieleros del Norte acaban de lanzar su nuevo sencillo titulado “Así de dolido”, mismo que ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.

Autoría del talentoso y reconocido Luciano Luna, la letra de la canción habla sobre la autoprotección y el miedo al amor después de que la persona fue lastimada.

Cabe mencionar que la experiencia y calidad musical de Los Rieleros del Norte quienes tienen más de 40 años de impecable trayectoria artística y que sin duda alguna son, han sido y serán una de las agrupaciones más representativas del género norteño con sax se nota inmediatamente en “Así de dolido”, tema que es un avance de lo que será su próxima producción discográfica que dará a luz en el próximo mes de noviembre y que promete ser otro éxito más del grupo oriundo de Ojinaga, Chihuahua y establecidos en la ciudad de El Paso, Texas.