¿Quién teme a Lilia Cedillo?

Este lunes, después de que los tres candidatos a la rectoría de la BUAP presentaron sus propuestas ante el Consejo Universitario, un grupillo de vándalos cobardes y enmascarados –como era de esperarse- atacó el vehículo de Lilia Cedillo Ramírez, quien el próximo miércoles ganará ABRUMADORAMENTE la reelección y, con ello, terminará de desmontar la estructura de negocios, intereses y demás enquistada en la institución durante administraciones anteriores y, como ya se señaló, descubierta, exhibida y desmantelada por la actual gestión: Video Comisión Electoral de la BUAP investigará agresión a Lilia Cedillo

Aunque, afortunadamente, no generó daños, más que la de por sí desgastada y repudiada reputación de quienes la cometieron y/o planearon, la agresión a Cedillo Ramírez muestra el temor a una rectora que no solamente se convirtió en la primera mujer en GANAR dicha distinción, sino que también pasará a la historia por méritos INDISCUTIBLES, como concretar el largo sueño de Ciudad Universitaria 2: Ciudad Universitaria 2, un año de ser una realidad

Además de destruir inercias e intereses malsanos y negocios ilegítimos, la rectora se dio tiempo de incrementar 30 por ciento la cantidad de investigadores SNI en la BUAP, fortalecer el programa beca alimentaria, alentar la creación del comedor universitario e instaurar –por primera vez en la historia de la institución – una gestión REALMENTE a favor de las mujeres.

Con Lilia Cedillo, las universitarias se han empoderado a través de muchas acciones y planes concretos, como el de acompañamiento a estudiantes embarazadas, la inclusión de madres universitarias, apoyar el derecho a la lactancia, visibilizar y combatir el acoso, etc: Video desde Puebla: Lilia Cedillo reiteró que en la BUAP no hay intocables y pidió denunciar el acoso

JODER A LA BUAP, LA PEOR RUINDAD

No, la universidad y su administración central NO SON PERFECTAS, como tampoco lo es NINGUNA institución de educación superior (IES) o de alguna otra índole, ya que toda obra humana tiene fallas y es perfectible. Pero la rectora alentó una sucesión REALMENTE DEMOCRÁTICA, en la que se apuntaron todos aquellos que se sintieron con derecho a hacerlo: Concluye auscultación en la nominación de candidatos por la BUAP

Incluso, Lilia Cedillo escuchó, atendió a los supuestos “universitarios”, que, durante más de un mes, tuvieron secuestrada la administración central de la BUAP con demandas ilógicas, amorfas, ¡que ni ellos mismos conocían o que correspondía cumplir a sectores ajenos a la institución!, como la de realizar alguna obra pública o que la rectora ¡no pudiera buscar la reelección, porque ellos no querían!.

Así de antidemocráticos y autoritarios son los que en marzo pasado intentaron tomar por asalto a la universidad, para convertirla EN LO QUE ELLOS QUIEREN, en lo que LES CONVIENE ¡o joder a toda la comunidad por no sujetarse a lo que ellos deseaban!: Video: Tras más de un mes de tomar CU, paristas entregan puerta por puerta la sede universitaria

¿Los grupúsculos y personajes que en marzo pasado quisieron adueñarse de la BUAP son los mismos que intentaron REVENTAR la sucesión rectoral, con la RIDÍCULA postulación de 9 candidatos y que hoy atacaron el vehículo de Lilia Cedillo?. Hasta ahora, nadie lo ha confirmado, pero es ALTAMENTE PROBABLE que así sea.

BUAP Y LILIA CEDILLO AVANZAN

La gobernabilidad de la BUAP es prioritaria, no solamente en Puebla, sino en todo el país, ya que desestabilizar una de las más importantes universidades públicas de México es abrir la puerta a hacerlo en todas las demás, principalmente en un entorno nacional

altamente explosivo, con violencia y polarización en muchos sectores sociales y políticos.

Por ende, los grupos y personajes que intentan JODER a la universidad, para someterla sus intereses políticos y económicos seguirán dándose con la pared de decenas de miles de universitarios en sus narices, porque a la inmensa mayoría de estudiantes, maestros, investigadores, directivos y trabajadores administrativos les conviene el avance de SU institución.

La BUAP, con Lilia Cedillo Ramírez al frente, se ha consolidad como una macrouniversidad de gran calidad académica, que moderniza su infraestructura, alienta la investigación de calidad, promueve la integración con todos los sectores, cuida la equidad de género y atiende de manera INTEGRAL a su comunidad en temas que antes no se tocaban, como el combate a la drogadicción y/o al suicidio: Video desde Puebla: Lanza la rectora Lilia Cedillo campaña “No te pases” en la BUAP

Una vez que este miércoles los universitarios VUELVAN a votar por la estabilidad y el progreso que representan Lilia Cedillo y su plan de trabajo, la institución mantendrá el rumbo de crecimiento y desarrollo integral y compartido: Publica BUAP convocatoria para la Beca Alimenticia