Video Comisión Electoral de la BUAP investigará agresión a Lilia Cedillo

Elección en la BUAP, con paz y tranquilidad garantizadas

María Huerta

La Comisión Electoral de la BUAP informó que iniciará investigaciones para identificar a los responsables de la agresión tras la presentación del plan de trabajo de la candidata a rectora, Lilia Cedillo, donde se registraron golpes, amenazas y el uso de armas blancas.

La Comisión Electoral de la BUAP realizará las investigaciones correspondientes para dar con los responsables de la agresión ocurrida a un grupo de universitarios a favor de Lilia Cedillo, tras acudir al Consejo Universitario para presentar sus propuestas.

La abogada de la BUAP, Olga Ponce, dejó en claro que aplicará las sanciones correspondientes, a la par de reiterar su compromiso de garantizar un proceso electoral en paz y con plena tranquilidad.

En conferencia de prensa, Roberto Gallardo, representante general del equipo de Lilia Cedillo, detalló que, tras la presentación de la candidata, se suscitaron hechos violentos contra los jóvenes que le manifestaban su apoyo, incluso contra la propia candidata.

La autoridad universitaria aseguró que aplicará las sanciones correspondientes y reiteró su compromiso de garantizar un proceso electoral en paz y con plena tranquilidad.