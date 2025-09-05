En Amozoc, sostienen encuentro de trabajo familiares de personas desaparecidas y representantes de los gobiernos estatal y municipal

- Tras la manifestación pacífica de este viernes
Desde Puebla
Representantes del ayuntamiento de Amozoc y el gobierno de Puebla sostuvieron reunión con familiares de personas desaparecidas, quienes realizaron una manifestación este día.
La manifestación pacífica de familiares que buscan a sus seres queridos se llevó a cabo en el zócalo de Amozoc, con tranquilidad y orden.
En la Casa Colorada de Amozoc, el ayuntamiento recibió por segunda ocasión a los familiares, para brindarles la atención correspondiente dentro de sus funciones.
En la reunión también estuvo personal de la secretaría de Gobernación del estado. Allí, nuevamente, el presidente umnicipal, Severiano de la Rosa Romero, los recibió, señaló que desde el inicio se han realizado todas las acciones pertinentes y que se debe respetar el trabajo de la Fiscalía del Estado de Puebla y las investigaciones correspondientes.
Posterior a la reunión, se instaló en el Zócalo una carpa con sillas, mesas y agua para brindar comodidad a los familiares, mientras la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Puebla atendió a cada uno, con entrevistas especializadas y la búsqueda inmediata de las personas afectadas por el fenómeno de la desaparición.
