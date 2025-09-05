Balacera en la carretera Ahuazotepec–Zacatlán deja dos muertos 

Desde Puebla

La tarde de este viernes se registró una balacera sobre la carretera federal Ahuazotepec–Zacatlán, a la altura de la gasolinera de Las Lajas.

De acuerdo con primeros reportes, el hecho estaría relacionado con un presunto ajuste de cuentas entre grupos delictivos.

Durante el enfrentamiento, dos hombres en un vehículo azul con puertas rojas perdieron la vida.

Los sujetos habrían sido identificados como “El Vaquero” y “El Vidrios”, quienes presuntamente contaban con antecedentes delictivos en la región.

Autoridades locales y cuerpos de seguridad acudieron al lugar para acordonar la zona y realizar las investigaciones correspondientes. El incidente ha generado preocupación entre habitantes y automovilistas que transitan por esta vía.