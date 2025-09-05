¡Dos generaciones de la cumbia se encuentran en un tema explosivo!

Staff/RG

Los Socios del Ritmo, una de las agrupaciones más emblemáticas de la música tropical mexicana, presentan su nuevo sencillo “Con Eso Es Suficiente”, una cumbia original e inédita en colaboración con el ícono DJ Kane.

Con más de 60 años de trayectoria, Los Socios del Ritmo han sabido reinventarse sin perder su esencia. Hoy, después de 7 años, regresan con una canción que mezcla el estilo clásico de la cumbia con un toque fresco, irónico y moderno, ideal para quienes saben bailar…

“Con Eso Es Suficiente” tiene frases directas, ritmo contagioso y arreglos brillantes, la canción se perfila como un himno para los que ya no se dejan engañar.

Este tema no solo te hará bailar desde el primer segundo, también representa un encuentro generacional entre una leyenda viva y uno de los artistas más innovadores del género. Con una letra pegajosa, arreglos contagiosos y una producción impecable, “Con Eso Es Suficiente” es un hit hecho para las pistas, las fiestas y las listas de reproducción de todo amante de la buena cumbia.

Porque cuando la historia se une con la evolución, el resultado es pura magia tropical.