“Cada mañana” el nuevo himno para los dolidos por La Arrolladora Banda el Limón

Staff/RG

LA ARROLLADORA BANDA EL LIMÓN, una de las bandas más importantes de América Latina, reconocida por su gran legado musical en el género regional presenta su canción “Cada Mañana”, un cover refrescado al ritmo de la banda escrito por José Manuel Figueroa, una balada romántica que habla sobre el dolor y la nostalgia después de una ruptura amorosa.

“Cada Mañana” viene arropado por un vídeo musical oficial, en el que los mayores protagonistas son los fans, quienes vivieron la letra a través de sus propias historias y pudieron experimentar un momento de catarsis a través del performance y de corear junto a la banda, creando una estrecha conexión emocional con la agrupación y convirtiéndose en una sola voz.

La Arrolladora siempre ha sido reconocida por sus fanáticos por otorgarles un espacio en el que puedan expresar sus pesares, y este tema no se queda atrás, siendo una nueva propuesta de himno para aquellos que han sido abandonados por su ex. Con frases como “Ya nada puedo remediar… Estoy cansado de negar cuánto te extraño”, es una canción con la que fácilmente la audiencia puede sentirse identificada, con sus propias historias de desamor.

La icónica banda Sinaloense ha sido una leyenda activa en la industria durante más de cuatro décadas, recientemente en una de las conferencias matutinas de la presidenta Claudia Sheinbaum, reveló que formarán parte de las celebraciones del Día de Independencia y estarán poniendo a bailar a todos el próximo 15 de septiembre en el Zócalo de la Ciudad de México.

La banda continúa ofreciendo espectáculos en diferentes espacios de renombre en México y US., este próximo viernes 26 de septiembre estarán presentándose en la Arena CDMX y el 29 de noviembre en Chicago junto con El Recodo.