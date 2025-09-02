Auditoría Superior del Estado, sin fecha de convocatoria

DEBATE

Por Roberto Desachy Severino

rodese70@hotmail.com

http://robertodesachydebate. blogspot.com/

http://desdepuebla.com/

https://www.facebook.com/ desdepueblalomejor

https://twitter.com/ robertodesachy

https://twitter.com/ DesdePuebla_

Celular y whats 22 21 25 27 83

Todavía no hay fecha para que el Congreso local inicie el proceso de designación del próximo titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), aunque el encargado de despacho, Fidel Teomitzi Sánchez, está por cumplir dos años como tal y, una vez que se emita la convocatoria, podrá contender, como los demás aspirantes.

El 29 del mes pasado, la comisión de Control, Evaluación y Vigilancia de la Legislatura avaló el informe definitivo de la ASE y se pensaría que –ahora sí – hay condiciones, para que comience la definición de quien estará los próximos años al frente del máximo órgano fiscalizador de la entidad: Avala Comisión del Congreso Informe Definitivo de la Auditoría Superior del Estado de Puebla

Por trayectoria profesional, académica y prestigio personal, el candidato natural es Román Sánchez Zamora, el ÚNICO que se sujetó al escrutinio público de reconocer sus aspiraciones y presentar un proyecto de trabajo, mientras los demás aspirantes esperan la “PINCHE SEÑAL”; es decir, que algún dedo elector los bendiga: Video: Román Sánchez Zamora propone una auditoría itinerante y enfocada en la seguridad pública para fortalecer la transparencia en Puebla

Pero, insisto, hasta ahora ni siquiera existe un estimado de cuándo se lanzará la convocatoria, qué requisitos, candados y características incluirá y cuándo se elegirá al próximo auditor. Después del fiasco con las designaciones de Francisco Romero Serrano y Amanda Gómez Nava, quienes hicieron quedar mal a su impulsor, el ex gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta, queda claro que la definición en la ASE es un asunto de gran trascendencia:Video desde Puebla: Presenta ante el Congreso Amanda Gómez su renuncia como titular de la Auditoría Superior

¡UN LUNES ESTREMECEDOR EN PUEBLA CAPITAL!

Desde el año pasado o, tal vez antes, Puebla capital se convirtió en el más peligroso municipio del estado, como lo corroboró el hecho de que entre enero y diciembre del 2024 se registraron 448 homicidios dolosos, un promedio mensual superior a 37.3 delitos de este tipo, según números de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Por obvias razones, esta pésima inercia es difícil y tomará tiempo revertirla, aunque en los primeros 7 meses de este año la Angelópolis sumó 99 asesinatos intencionales, que implican un promedio arriba de a los 14 homicidios mensuales; es decir, en 2025 se ha reducido la incidencia homicida.

Sin embargo, septiembre no comenzó bien en este rubro, con las ejecuciones de al menos dos personas en sus propios hogares, incluida una mujer en la colonia San Bernabé Temoxtitla: ¡Asesinaron a una mujer dentro de su propia casa en Puebla capital!

Este posible feminicidio no llamó mucho la atención en los medios de comunicación y redes sociales, porque lo eclipsó el brutal asesinato de un empresario prominente, Efrén Ramírez, dueño de las joyerías London, quien recibió varios balazos en su propia casa en la lujosa zona de La Calera: No habría robo en el caso del homicidio del dueño de joyerías London

Homicidios en hogares de las víctimas y ataques a restaurantes de una colonia prominente, como La Paz, confirman la necesidad de reforzar no solamente la seguridad pública, sino la infraestructura y coordinación interinstitucional y gubernamental vinculada a ella.