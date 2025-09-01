No habría robo en el caso del homicidio del dueño de joyerías London

Desde Puebla
El empresario Efrén Ramírez, dueño de joyerías London, fue asesinado mientras dormía en su casa en La Calera, Puebla capital .
Recibió dos impactos de bala en el tórax, uno en el fémur y otro en el brazo izquierdo, con vida fue trasladado a un hospital, donde horas después murió.
No hubo robo y se presume un presunto ataque directo.
