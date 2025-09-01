Medicamentos y hábitos, la dupla ideal para la pérdida de grasa

Los tratamientos actuales ofrecen esperanza y eficacia, pero solo cuando se integran en un plan de salud integral

Por la Mtra. Monserrat Rodríguez León, directora de la carrera de Ciencias de la Nutrición de la Universidad Autónoma de Guadalajara

En los últimos años, la ciencia ha tenido un gran avance, sobre todo en el desarrollo de fármacos para la pérdida de peso y exceso de grasa corporal. Sin embargo, es importante comprender cómo funcionan estos medicamentos y qué otras estrategias puedes aplicar para potenciar el efecto del tratamiento.

Es necesario que sepas que los medicamentos para bajar de peso no son una solución mágica, pero sí pueden ser aliados eficaces cuando se usan correctamente. Su función principal consiste en ayudar a controlar el apetito, mejorar la saciedad o reducir la absorción de grasa. Ciertos fármacos que se han popularizado recientemente han demostrado una reducción significativa de peso corporal, con mejoras metabólicas importantes, especialmente en personas con obesidad y enfermedades asociadas como la diabetes tipo 2.

Este tipo de medicamentos requiere de otras acciones para que tengan su mejor efecto, es decir, la pérdida de peso con efectos a largo plazo requiere más que un fármaco. Estudios recientes destacan que los mejores resultados se obtienen cuando el tratamiento farmacológico se acompaña de cambios en el estilo de vida, es decir, alimentación saludable, actividad física regular y acompañamiento psicológico.

Uno de los errores más comunes es pensar que al tomar un medicamento ya no es necesario modificar tu estilo de vida, pero es importante que sepas que el éxito a largo plazo de estos tratamientos depende de integrar acciones que favorezcan tu salud en muchos aspectos de la vida diaria. Esto incluye reducir el consumo de alimentos ultraprocesados, dormir adecuadamente, tener un buen manejo del estrés y mantener una rutina de ejercicio realista y constante.

Los equipos de salud alrededor del mundo han visto que los pacientes que reciben medicamento para la pérdida de grasa corporal acompañado de un programa psicológico individualizado, asesoría nutricional y actividad física supervisada, pierden significativamente más peso que quienes solo usan el medicamento sin hacer cambios en el estilo de vida. Además, mejoran sus indicadores de salud cardiovascular y tienen menor riesgo de recuperar el peso perdido a largo plazo.

También es importante que sepas que quienes adoptan hábitos saludables tienen más probabilidades de mantener el peso perdido, incluso si en algún momento suspenden el tratamiento farmacológico. Lo importante es mantener un entorno alimentario saludable y actividad física regular.

Cabe señalar que existe un gran riesgo al automedicarse. El uso de estos medicamentos sin indicación médica puede tener consecuencias graves: desde efectos secundarios como náuseas, vómitos, pancreatitis, desequilibrios metabólicos y hasta interacciones con otros tratamientos que comprometan la salud. Además, no todos los medicamentos están indicados para todas las personas; su uso debe ser personalizado y supervisado por un médico especialista. Si lo viste en redes sociales o te lo recomendó alguien porque le resultó funcional, puede resultar peligroso o incluso mortal.

Si tu médico te ha indicado ya este tipo de medicamentos es importante que pongas en tu mente que éste es una herramienta y no la única solución para lograr tus metas. El seguimiento con tu nutriólogo, psicólogo y médico especializado marcará la diferencia. Evita dietas extremas, ya que no serán funcionales a largo plazo. Realiza ejercicio de fuerza y prioriza tus horas de descanso. Recuerda que bajar de peso no es solo cuestión de fuerza de voluntad. Los tratamientos actuales ofrecen esperanza y eficacia, pero solo cuando se integran en un plan de salud integral. La combinación entre los fármacos y los buenos hábitos puede ser el verdadero cambio que transformará tu salud.

