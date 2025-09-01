Estadio Cuauhtémoc se convertiría en sede mundialista

REFEREE

El Estadio Cuauhtémoc es uno de los recintos históricos dentro del futbol mexicano por la clas de partidos que se han disputado pero también por los torneos que ha albergado, como lo son las Copas del Mundo de México 1970 y México 1986, no por nada se le conoce como el “Dos veces mundialista”.

Ahora, con el Mundial de Norteamérica 2026 prácticamente a la vuelta de la esquina, el Estadio Cuauhtémoc quiere volver a albergar la esencia mundialista y es por eso que se convertiría en uno de los recintos mexicanos que formarían parte del evento a pesar de que las sedes ya están designadas.

Puebla quiere convertirse en sede para el Mundial de 2026

Durante las últimas horas han surgido reportes respecto a las intenciones de Puebla por convertirse en sede del Mundial de 2026, lo que en el papel orillaría al equipo camotero a buscar una nueva sede para sus partidos como local, sonando ya el Estadio Olímpico donde anteriormente jugaban los Lobos BUAP.

El Estadio Cuauhtémoc podría sufrir modificaciones para ser parte de la justa mundialista, pero no como sede para partidos oficiales sino que más bien para ser sede de entrenamiento de las selecciones nacionales, algo que depende de el Comité Organizador de la FIFA.

Aunque los rumores apuntaban a que Puebla tendría que abandonar su estadio, de acuerdo con David Medrano, el equipo se mantendrá como local por lo que resta del torneo y en caso de que el Cuauhtémoc se elija como sede de entrenamiento, se realizarán modificaciones que ahora sí orillarían al club a buscar otra cancha.

Otra de las versiones que circula en torno al Estadio Cuauhtémoc es el hecho de que las remodelaciones se llevarán a cabo lo antes posible, pero sin afectar el calendario del equipo, prácticamente llevarlas a cabo cuando no son días de partido o no exista compromiso alguno dentro del recinto ya sea deportivo o de algún otro ámbito.