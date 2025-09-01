Eduardo Rivera “nada de a muertito” en la elección por el PAN municipal

DEBATE

Pese a que gobernó dos veces Puebla capital y hace pocos meses era “el héroe de esta película papá” en el PAN , Eduardo Rivera Pérez solamente “nadó de a muertito” en la contienda por la dirigencia del partido en la Angelópolis, porque –aunque aparentemente tiene uno o dos candidatos – en realidad se hace de ladito.

El próximo domingo será la elección por la presidencia del PAN en la capital del estado y se anotaron tres candidatos: La ex diputada local, Lupita Leal, presuntamente con el respaldo del grupo de Eduardo Rivera; Manolo Herrera, ex regidor y cercano al dirigente estatal, Mario Riestra Piña y a Jorge Aguilar Chedraui y Arnulfo Herrera, un militante de edad avanzada, identificado con el Yunque radical.

Aunque se supone que el dos veces presidente municipal de Puebla y lo que le queda de grupo van con Lupita Leal, en realidad es un respaldo virtual, de pura saliva. Cuando se disputó la dirigencia estatal del blanquiazul, Rivera Pérez habría pedido el soporte del ayuntamiento morenista en la capital a través del secretario, Franco Rodríguez, quien coordinó la campaña panista de Martha Erika Alonso a la gubernatura en 2018.

Además, Eduardo Rivera sabe que en el gobierno municipal permanecen muchos simpatizantes o militantes del albiazul y, en consecuencia, intentó imponer a Felipe Velázquez como presidente estatal con el respaldo de un gobierno supuestamente morenista.

Pero fracasó, lo cierto es que NO LES CUMPLIÓ a muchos panistas y su candidato fue barrido por Mario Riestra Piña, el actual dirigente: PAN nacional valida triunfo de Mario Riestra como dirigente estatal

¿QUÉ LE PASA A LUPITA?…SÍ SÉ

Que Eduardo Rivera la dejó –literalmente – sola en la elección por el PAN municipal, ya que no quiere sufrir una nueva derrota, además de que, cuando fue diputada local, Lupita Leal votó contra muchos de sus proyectos y, en su momento, se abstuvo en la despenalización del aborto, lo que agravió a muchos yunquitos: Video: Se aprueba despenalización del aborto en Puebla

El favorito para la elección del domingo es Manolo Herrera, como ya se señaló, con el respaldo de Mario Riestra y Jorge Aguilar Chedraui. Alrededor de 5 mil presuntos panistas tienen derecho a participar, acudir a las urnas a externar su decisión y darle algo de VIDA al PAN municipal, comatoso desde que Jesús Zaldívar tuvo que dejar el estado por una denuncia penal: Video desde Puebla: Jesús Zaldívar se reeligió como dirigente del Comité Municipal del PAN en Puebla

Sí, después de las elecciones del año pasado el blanquiazul quedó más que madreado. Pero en este 2025 se renovarán las dirigencias municipales, el Consejo Estatal y, una vez desahogados los procesos internos, el panismo espera que varios PÉSIMOS AYUNTAMIENTOS de Morena, como los de Cuautlancingo, San Martín Texmelucan, Tehuacán, Coronango, entre otros, generen un contexto sociopolítico similar al del 2021, cuando el PAN recuperó varios municipios tras la barrida del 2018.

Además, todo apunta a que en el proceso intermedio del 2027 el albiazul no irá con el PRI y, por el contrario, existe la posibilidad de una alianza con Movimiento Ciudadano, porque los dirigentes nacionales de ambos partidos, los Jorges Romero y Álvarez Máynez coincidieron como diputados federales.

NÉSTOR CAMARILLO Y LOS 20 MILLONES DE PESOS

Tómelo usted como una anéctota más de campaña, pero también explica con claridad por qué el PAN –al parecer – ahora sí ya decidió no unirse al tricolor en las próximas elecciones. Durante la contienda por Puebla capital, mientras Eduardo Rivera Pérez se sabía perdido y se dedicó a administrar la derrota, todos los esfuerzos del partido se enfocaron en la capital del estado.

El entonces diputado local y presidente del PRI, Néstor Camarillo Medina, aprovechó el contexto, para pedirle ¡20 millones de pesos! al candidato a la alcaldía y actual dirigente estatal del blanquiazul, Mario Riestra Piña, con el pretexto de que le movilizaría 190 mil votos con dicha cantidad.

Obvio: Mario Riestra no le creyó, se negó a caer en ese mal disimulado chantaje político-económico y el tiempo le dio la razón, pues en las elecciones del año pasado el tricolor apenas logró ¡40 mil sufragios en Puebla capital!.

Pese a ello, Néstor Camarillo se quedó con la senaduría plurinominal, ya que quien tomaba las decisiones en el albiazul de entonces, Eduardo Rivera, relegó a los panistas y privilegió a los supuestos “aliados”: Marko Cortés, Augusta Valentina, Carlos Martínez Amador…”tontos útiles” de Néstor Camarillo, Antorcha Campesina ¡y hasta el “tonín”!