SEGOB reitera llamado a manifestarse libremente sin violencia ni vandalismo

Desde Puebla

Puebla, Pue.- El Gobierno del Estado se mantiene respetuoso ante las diferentes formas de manifestación de las y los ciudadanos, sin embargo, reprueba los hechos de violencia y vandalismo como los que se generaron durante la marcha en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.

En la administración que encabeza el gobernador Alejandro Armenta, en todo momento se ha priorizado el diálogo y se han escuchado las voces de las integrantes de los diferentes colectivos de madres buscadoras, con quienes se mantiene un trabajo coordinado para la búsqueda y localización de sus familiares.

De igual forma, la Secretaría lamenta los actos de vandalismo en inmuebles del patrimonio histórico de Puebla y que desviaron el objetivo de la marcha de este día.

El Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Gobernación reitera su compromiso de trabajar con todos los sectores sociales y de mantener un diálogo y puertas abiertas en las diferentes instancias de la administración, para atender sus principales demandas, sin ponderar actos que transgredan incluso la seguridad de las personas.