Edith Márquez presenta ‘eterna e inolvidable’, un amoroso tributo a Rocío Dúrcal

Staff/RG

Conocida por ser una de las voces más queridas y celebradas de México, Edith nos regala un sentido homenaje a otro ícono de nuestra cultura, ‘La Durcal’, en lo que significa un puente emocional entre pasado y presente de la tradición ranchera

Como un suspiro que se convierte en música…”. Así podríamos definir ‘Eterna e Inolvidable’, nuevo disco de Edith Márquez, que se presenta como algo más que un tributo a la obra de Rocío Dúrcal: estamos ante el encuentro entre dos de los talentos que han marcado la música mexicana con su voz, entrega y pasión.

Y es que en ‘Eterna e Inolvidable’, Edith retoma algunos de los himnos más poderosos de ‘La Dúrcal’, no como simples covers, sino como relecturas donde la fuerza femenina y un sentido profundo de identidad, se sienten en cada nota, creando una conexión entre la nostalgia de estos clásicos con la vitalidad de la música regional contemporánea.

Producido por Kiko Cibrián (quien trabajó con la propia Dúrcal), este disco reúne diez joyas cuidadosamente elegidas, incluyendo “Amor Eterno”, “Me Nace del Corazón”, “Costumbres” y “Me Gustas Mucho”. Entre ellas destaca el focus track “Déjame Vivir”, un dueto vibrante con Adriel Favela, uno de los talentos más versátiles y carismáticos de la música regional mexicana, cuya voz y estilo imprimen nuevo brillo a este clásico inmortal que alguna vez unió a Rocío Dúrcal y Juan Gabriel, en una reversión llena de picardía, como se observa en el video oficial de la canción.

Respecto a ‘Eterna e Inolvidable’, Edith nos cuenta: “tuve la oportunidad de conocerla cuando me entregaron mi primer disco de oro. Era una mujer increíble, por dentro y por fuera. Después de 25 años de ese momento, rendirle este homenaje desde el respeto y el amor es algo muy importante para mí”.

Con todo, ‘Eterna e Inolvidable’ se muestra como abrazo entre España y México, el cual podrá ser celebrado el próximo 3 de octubre en el Auditorio Nacional, en un concierto que promete ser tan íntimo como grandioso.

‘Eterna e Inolvidable’ de Edith Márquez ya está disponible en todas las plataformas, así que no pierdas la oportunidad de escuchar estas canciones que están listas para llegar a nuevas voces, oídos y corazones.