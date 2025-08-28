ADRENALINA

Rommel Pacheco anunció que la entrenadora de clavados Ma Jin se queda en México

Ma Jin se queda en México. Semanas atrás, con Osmar Olvera a la cabeza, el equipo mexicano de clavados solicitó a las autoridades la permanencia de la entrenadora china debido a que ha recibido ofertas en otros países.

Pues bien, la formadora de los clavadistas tricolores seguirá por mucho tiempo más en su labor, señaló el director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, Rommel Pacheco, en un video tras un evento en la Universidad Anáhuac.

Estamos aquí en la firma de convenio de la Anáhuac con la Conade para apoyar a los deportistas y Ma Jin, pues obviamente está apoyando para que los atletas puedan estudiar”, señaló Pacheco. “Salió ahí una noticia de que te nos querías ir de México. ¿Verdad que no, que vas a estar aquí en México muchos más años?”, a lo que la entrenadora asiática contestó que sí.

En anteriores ocasiones, Rommel Pacheco, exclavadista él mismo que representara a México en varias competencias, ha llamado a Ma Jin “una segunda madre”. Aseguró que desde que está al frente de la Conade hizo las gestiones para mejorar el sueldo de la experimentada entrenadora.

En ese sentido, Pacheco señaló:

Pues, Ma Jin, después de este excelente resultado en el Mundial (de deportes acuáticos) y en Asunción (en los Juegos Panamericanos Junior) algunos atletas están de descanso durante 15 días para bajar la carga en lo que sigue el entrenamiento. Algunos otros están entrenando con Ma Jin ahí en el CNAR y nosotros seguimos apoyando al deporte, a los entrenadores, a los atletas y a todo el equipo para que sigan dando resultados para México”.