Cambio de horario: Pumas vs Atlas en Ciudad Universitaria por la jornada 7 del Apertura 2025

SOY FÚTBOL

Nuevo horario oficial

Pumas de la UNAM informó junto con la Liga MX que el partido frente a Atlas, correspondiente a la jornada 7 del Apertura 2025, iniciará a las 16:00 horas, un cambio respecto a lo inicialmente programado. Este ajuste se suma a los múltiples cambios de horarios que ha tenido el club durante esta temporada.

Contexto de la temporada

Actualmente, Pumas ocupa la 13° posición en la tabla del Apertura 2025, con 6 puntos obtenidos tras una victoria, tres empates y dos derrotas. El equipo dirigido por Efraín Juárez necesita sumar un buen resultado frente a su afición para acercarse a la zona alta de la clasificación.

Preparación para el encuentro

El equipo universitario busca mantener la concentración pese a los cambios de horario. La plantilla se ha entrenado bajo la dirección de Efraín Juárez, quien enfatizó la importancia de adaptarse a estas modificaciones y enfocarse en la táctica y la motivación del grupo.

Impacto en la afición y asistencia

El cambio de horario afecta a los aficionados que tenían previsto asistir al partido al mediodía, horario tradicional de los encuentros en CU. Sin embargo, el club invita a la afición a llegar con anticipación para apoyar al equipo en el estadio y mantener la tradición auriazul.

Expectativas del partido

Pumas y Atlas llegan al encuentro con plantillas reforzadas y la necesidad de sumar puntos. El partido promete ser competitivo y clave para ambos equipos en esta fase del torneo, y el cambio de horario no alterará la importancia del compromiso en la lucha por la clasificación en el Apertura 2025.