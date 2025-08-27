El INAH invertirá en Puebla 135 mdp en 18 obras

Erika Méndez
El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) invertirá en Puebla 135 millones de pesos para llevar a cabo 18 obras.
Informó el director del INAH en Puebla, Manuel Villarroel, que los trabajos se llevarán a cabo en templos dañados tras el sismo de 2017.
Destacó que estiman que las obras en diferentes partes de la entidad concluyan en el 2026.
En otro tema, reveló que el gobierno del Puebla ya entregó y evaluó la ruta del trayecto del cablebús, que 11 kilómetros y no cruza por el Centro Histórico.
