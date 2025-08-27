El convenio para liquidar el Museo Internacional del Barroco está resguardado: Armenta

Erika Méndez

Alejandro Armenta, gobernador del estado, anuncia el hallazgo de varios vestigios y zonas arqueológicas en distintos municipios de Puebla, además, realizó una invitación para que todos los poblanos acudan al Huey Atlixcayotl.

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier reveló que el convenio para liquidar el Museo Internacional del Barroco (MIB) está resguardado.

En conferencia de prensa, reveló q una investigación por saqueo cometido en anteriores administraciones.

Indicó que es un tema delicado ante la comisión de delitos, que deben ser procesados de manera correcta conforme a la ley.