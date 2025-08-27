Intentaron robar cajero en pleno centro de Tepeaca

Desde Puebla
Sujetos armados intentaron robar el cajero automático de una clínica, a una cuadra de la presidencia de Tepeaca.
Los responsables huyeron sin el botín ante la fuerte movilización policial.
La ciudadanía ha denuncia el alza de los robos y que no hay estrategia para combatir a la delincuencia.
