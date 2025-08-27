Inseguridad Slider Principal

Intentaron robar cajero en pleno centro de Tepeaca

By Redaccion2 / 27 agosto, 2025

Desde Puebla

Sujetos armados intentaron robar el cajero automático de una clínica, a una cuadra de la presidencia de Tepeaca.

Los responsables huyeron sin el botín ante la fuerte movilización policial.

La ciudadanía ha denuncia el alza de los robos y que no hay estrategia para combatir a la delincuencia.

