Video: Académicos y alumnos de la BUAP apoyan reelección de Lilia Cedillo 

Erika Méndez
Académicos, alumnos y personal administrativo de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) mostraron respaldo a Lilia Cedillo Ramírez para su reelección como rectora.
Durante el segundo día del proceso de auscultación para la nominación de candidaturas en el Edificio Carolino.
Con música, pancartas, globos y cantando, este día integrantes de diferentes complejos regionales arribaron a la capital, para apoyar a Cedillo Ramírez.
OTROS POSIBLES ASPIRANTES
Aunque Lilia Cedillo lleva una clara delantera, para mantenerse al frente de la BUAP, hoy trascendieron otros posibles contendientes, como Ricardo Paredes y Rodolfo Javier Cepeda Memije..
